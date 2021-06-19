"Ваші бійці - фантастичні": британці провели навчання з солдатами ВСУ
На військовому полігоні в Донецькій області відбулися заняття з індивідуальної підготовки військовослужбовців Збройних сил України в рамках програми ORBITAL. За інформацією пресслужби штабу ООС з бійцями окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ працюють британські інструктори, повідомляє Дзеркало тижня.
Базовий курс підготовки включає кілька напрямків:
- вогнева підготовка;
- підготовка сержантського корпусу;
- підготовка розвідувальних підрозділів;
- контрснайперська боротьба;
- тактична медицина;
- інженерно-саперна справа.
На кожному навчальному місці одночасно працюють кілька інструкторів. На стрільбищі бійців навчають головним принципам ведення вогню з автомата Калашникова.
На заняттях з інженерно-саперної справи британські військові діляться досвідом, як за допомогою металодетекторів та спеціальних щупів можна визначити точне розташування міни.
Курс тактичної медицини включає пошук поранених в будівлі, визначення характеру ушкоджень, надання екстреної допомоги та евакуацію з поля бою.
Інструктори високо оцінили рівень підготовки та мотивацію українських військових, а також їх бажання навчитися новому і поділитися досвідом з британськими колегами.
«Ваші бійці - фантастичні! Ми раді навчити їх чомусь новому. Разом з тим ми також отримали нові знання від ваших солдатів, які вони здобули під час виконання бойових завдань в районі ООС», - підкреслив лейтенант Збройних сил Її Величності Кокс.