"Ваші бійці - фантастичні": британці провели навчання з солдатами ВСУ

На військовому полігоні в Донецькій області відбулися заняття з індивідуальної підготовки військовослужбовців Збройних сил України в рамках програми ORBITAL. За інформацією пресслужби штабу ООС з бійцями окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ працюють британські інструктори, повідомляє Дзеркало тижня.

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Базовий курс підготовки включає кілька напрямків:

  • вогнева підготовка;
  • підготовка сержантського корпусу;
  • підготовка розвідувальних підрозділів;
  • контрснайперська боротьба;
  • тактична медицина;
  • інженерно-саперна справа.

На кожному навчальному місці одночасно працюють кілька інструкторів. На стрільбищі бійців навчають головним принципам ведення вогню з автомата Калашникова.

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На заняттях з інженерно-саперної справи британські військові діляться досвідом, як за допомогою металодетекторів та спеціальних щупів можна визначити точне розташування міни.

Курс тактичної медицини включає пошук поранених в будівлі, визначення характеру ушкоджень, надання екстреної допомоги та евакуацію з поля бою.

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Інструктори високо оцінили рівень підготовки та мотивацію українських військових, а також їх бажання навчитися новому і поділитися досвідом з британськими колегами.

«Ваші бійці - фантастичні! Ми раді навчити їх чомусь новому. Разом з тим ми також отримали нові знання від ваших солдатів, які вони здобули під час виконання бойових завдань в районі ООС», - підкреслив лейтенант Збройних сил Її Величності Кокс.
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