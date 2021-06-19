"Ваші бійці - фантастичні": британці провели навчання з солдатами ВСУ

На військовому полігоні в Донецькій області відбулися заняття з індивідуальної підготовки військовослужбовців Збройних сил України в рамках програми ORBITAL. За інформацією пресслужби штабу ООС з бійцями окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ працюють британські інструктори, повідомляє Дзеркало тижня.

Базовий курс підготовки включає кілька напрямків:

вогнева підготовка;

підготовка сержантського корпусу;

підготовка розвідувальних підрозділів;

контрснайперська боротьба;

тактична медицина;

інженерно-саперна справа.

На кожному навчальному місці одночасно працюють кілька інструкторів. На стрільбищі бійців навчають головним принципам ведення вогню з автомата Калашникова.

На заняттях з інженерно-саперної справи британські військові діляться досвідом, як за допомогою металодетекторів та спеціальних щупів можна визначити точне розташування міни.

Курс тактичної медицини включає пошук поранених в будівлі, визначення характеру ушкоджень, надання екстреної допомоги та евакуацію з поля бою.

Інструктори високо оцінили рівень підготовки та мотивацію українських військових, а також їх бажання навчитися новому і поділитися досвідом з британськими колегами.