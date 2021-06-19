В Одеській області затримали екс-військового, який співпрацював з "ДНР"

Колишній військовослужбовець з Одеської області співпрацював з терористичною організацією "ДНР". Справу в його відношенні було направлено до суду співробітниками регіональної прокуратури, повідомляє Факти.ICTV.

"Чоловіка підозрюють у злочинах проти основ національної безпеки держави" , - повідомили в прокуратурі Одеської області.

За даними правоохоронців, зловмисник займався проведенням розвідувально-підривних акцій на території Півдня України, а також збирав і передавав бойовикам "ДНР" інформацію про діяльність української армії.

Крім того, одесит, використовуючи старі контакти, домовився з колишніми підлеглими про отримання закритої інформації.