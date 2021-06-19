Bloomberg: на трубопроводі Газпрому трапився великий викид метану

Російська енергетична компанія Газпром визнала кілька серйозних витоків метану, включаючи найбільший з вересня 2019 року, повідомляє Кореспондент.

В компанії повідомили, що 4 червня під час ремонтних робіт на газопроводі Уренгой - Центр 1 в Татарстані стався витік 2,7 мільйона кубічних метрів метану, поінформувало в п'ятницю, 18 червня, агентство Bloomberg.

У Газпромі стверджують, що зуміли скоротити потенційні викиди на 22% відсотка, але через терміновість завдання не змогли використати мобільний компресійну станцію для обмеження витоку.

Згідно з аналізом Фонду захисту навколишнього середовища, цей інцидент завдав шкоди екології такий же, як викиди 40 тисяч машин з двигунами внутрішнього згоряння в США за рік.

Як пише Bloomberg, згаданий витік з трубопроводів Газпрому не єдиний за останній час. Крім нього, компанія визнала ще чотири витоки, при одному з яких (в Башкирії) викиди оцінили в 900 тисяч кубометрів газу.

На думку експертів, яку наводить видання, ситуація може негативно позначитися на акціях Газпрому.