Курс валют НБУ на 19 червня

Курс валют НБУ на 19 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 19 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 18 червня, не змінився і склав 27.17 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 19 червня 2021 року.

Курс євро не змінився і залишається на рівні 32.44 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 19 червня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.75 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 19 червня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.91 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 19 червня 2021 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 29.69 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 19 червня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 19 червня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.171 200
EUR євро 32.442 400
RUB рубль 0.375 450
GBP Фунт стерлінгів 37.907 900
CHF Швейцарський франк 29.693 700
PLN польський злотий 7.146 400

Новини

analytics