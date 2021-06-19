Курс валют НБУ на 19 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 19 червня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 18 червня, не змінився і склав 27.17 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 19 червня 2021 року.
Курс євро не змінився і залишається на рівні 32.44 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 19 червня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.75 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 19 червня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.91 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 19 червня 2021 року.
Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 29.69 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 19 червня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 19 червня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.171 200
|EUR
|євро
|32.442 400
|RUB
|рубль
|0.375 450
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.907 900
|CHF
|Швейцарський франк
|29.693 700
|PLN
|польський злотий
|7.146 400