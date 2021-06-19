Американський каскадер загинув при спробі встановити світовий рекорд

В американському місті Мозес-Лейк, штат Вашингтон, гонщик-екстремал загинув при спробі побити світовий рекорд по найдовшому стрибку з трампліна на мотоциклі, повідомляє Кореспондент.

За даними газети Columbia Basin Herald, 28-річний Алекс Харвілл планував зробити стрибок довжиною 107 метрів, але розбився, відхилившись від потрібної траєкторії.

Трагедія сталася під час репетиції перед початком авіашоу, на якому чоловік збирався зробити свій трюк на очах у тисяч глядачів.

Мотоцикл каскадера не долетів до потрібної точки зовсім небагато, внаслідок чого врізався в земляний насип. В результаті пілот отримав серйозні поранення і помер у лікарні.

Як інформує видання, Алекс Харвілл був професійним гонщиком з мотокросу, який раніше встановив два рекорди зі стрибків на мотоциклі.