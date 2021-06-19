Топ надійних вживаних авто, які проїдуть дуже багато

Коли мова заходить про купівлю вживаного автомобіля, швидше за все, вас цікавить надійність і довговічність конкретної моделі. Ми знаємо, на які ненові авто варто звернути увагу, повідомляє Обозреватель.

Дуже важливо, щоб уже немолода машина подужала великий пробіг. Особливо враховуючи, що на одометрі вже красується сотня-друга тисяч кілометрів.

Як завжди, акцентуємо увагу на стан машини! Якщо ви купуєте "довгожителя", він обов'язково повинен добре зберегтися. Жодний надійний двигун не витримає болісної експлуатації, якщо його не обслуговували, а будь-який захищений від корозії кузов обов'язково проржавіє через подряпини і недбалу манеру їзди. Якщо ж автомобіль зі списку нижче попався в хорошому стані, можна розслабитися і налаштуватися на купівлю.

Toyota Corolla

Так, вирішили почати з козирів. Майже в будь-якому поколінні ця машина вражає своєю витривалістю. Але необхідно уважно перевіряти. Добре, що пропозицій на ринку багато. Ваше завдання – знайти найкраще.

Corolla належить до кращих пропозицій на ринку вживаних авто. Джерело: Toyota

Toyota Camry

Якщо в Corolla ви не поміщається, Camry – наступний варіант. Автомобіль більш статусний і трохи складніший з технічної точки зору. Отже, вибирати доведеться уважніше. Але хороший екземпляр не розчарує.

Toyota Camry – популярна машина на вторинному ринку. Джерело: Toyota

Toyota RAV4

Незважаючи на те, що RAV4 – "міський позашляховик", деякі власники не гребують закидати машину в бруд і пісок. Це передбачає важкий характер експлуатації, що обов'язково призведе до поломок. Намагайтеся знайти машину, яка рідко виїжджала за межі рівних доріг.

Toyota RAV4 – один з найнадійніших кросоверів. Джерело: Toyota

Subaru Forester

Приблизно така ж рекомендація стосується і Subaru Forester. З тією лише різницею, що цей кросовер вирушає на бездоріжжя навіть частіше. Тож, оглядати автомобіль доведеться уважніше.

Власники вичавлюють всі соки з Forester. Джерело: Subaru

Ford Fusion

Незважаючи на закладений ресурс надійності старих моделей Ford, власники рідко жаліють свої машини. Однак пропозицій на вторинному ринку багато, тому ви можете спробувати знайти Fusion в задовільному стані. Хороший екземпляр прослужить довго, машина дуже проста.

Пропозицій багато, але хороший екземпляр знайти непросто. Джерело: Ford

Honda CR-V

У продажу залишилося не так багато Honda CR-V першого і другого поколінь, а хороших пропозицій – ще менше. Але пошукати варто. В принципі, більш нові генерації моделі теж відрізняються високою надійністю, але технічно більш складні і коштують дорожче.

Кросовер Honda CR-V в будь-якому поколінні дуже хороша машина. Джерело: Honda

Audi A6

Стара A6 – відмінний автомобіль. Але тут важливо відзначити обов'язкову умова: купуйте цю машину тільки в тому випадку, якщо впевнені в хорошому стані. В цілому це працює для всіх старих преміальних моделей. Ще одна порада: звертайте увагу лише на прості комплектації з мінімальною кількістю додаткового обладнання.