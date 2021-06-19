Начальника відділу львівської податкової затримали за системні хабарі
Начальнику одного з відділів ГУ Державної податкової служби у Львівській області вручено підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємців, повідомляє, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Використовуючи службове становище чиновник систематично вимагав та отримував щомісяця неправомірну вигоду від більш ніж 50 суб'єктів підприємницької діяльності на суму 500-1000 грн від кожного з них", - зазначено в повідомленні пресслужби Львівської обласної прокуратури.
За ці гроші чиновник прикривав діяльність підприємців зі зберігання та реалізації алкогольних і тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів.
"Під час обшуків у податківця зокрема виявили та вилучили понад $100 тис. готівкою. Походження цих грошей невідомо", - зазначено в повідомленні прокуратури.
Досудове розслідування проводять співробітники ДБР за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Львівській області.