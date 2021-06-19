Начальника відділу львівської податкової затримали за системні хабарі

Начальнику одного з відділів ГУ Державної податкової служби у Львівській області вручено підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємців, повідомляє, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Використовуючи службове становище чиновник систематично вимагав та отримував щомісяця неправомірну вигоду від більш ніж 50 суб'єктів підприємницької діяльності на суму 500-1000 грн від кожного з них" , - зазначено в повідомленні пресслужби Львівської обласної прокуратури.

За ці гроші чиновник прикривав діяльність підприємців зі зберігання та реалізації алкогольних і тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів.

"Під час обшуків у податківця зокрема виявили та вилучили понад $100 тис. готівкою. Походження цих грошей невідомо" , - зазначено в повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування проводять співробітники ДБР за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Львівській області.