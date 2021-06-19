Таран анонсував початок навчання офіцерів за процедурами НАТО
Офіцерів Збройних Сил України оперативного і стратегічного рівнів з нового навчального року будуть готувати за процедурами НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського, інформує пресслужба Міноборони.
"Керівництво Міністерства оборони України налаштоване радикально прискорити зміцнення нашого національного оборонного потенціалу, надзвичайно важливою складовою якого було і залишається військова освіта. Радий анонсувати, що вже з вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного і стратегічного рівнів в Університеті буде відбуватися за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням НАТОвських процедур планування та прийняття військових рішень", - повідомив Таран.