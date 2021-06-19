Таран анонсував початок навчання офіцерів за процедурами НАТО

Офіцерів Збройних Сил України оперативного і стратегічного рівнів з нового навчального року будуть готувати за процедурами НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського, інформує пресслужба Міноборони.