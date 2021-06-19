У Харкові комунальники закупили дві тисячі літрів пива
У Харківській області комунальне підприємство уклало контракт на закупівлю 2000 літрів пива, повідомляє УНІАН.
Відповідна інформація розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.
Так, Харківське обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство "Держпром"17 червня уклало угоду з дистриб'ютором пива ТОВ "АНТИП".
Підприємство віддасть 49 500 гривень за дві тисячі літрів солодового пива. Заплатять за алкоголь вже після отримання товару.
Для чого комунальному підприємству стільки пива - невідомо.
На сайті зазначено, що в цьому аукціоні брало участь тільки ТОВ "АНТИП".