У Харкові комунальники закупили дві тисячі літрів пива

У Харківській області комунальне підприємство уклало контракт на закупівлю 2000 літрів пива, повідомляє УНІАН.

Відповідна інформація розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.

Так, Харківське обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство "Держпром"17 червня уклало угоду з дистриб'ютором пива ТОВ "АНТИП".

Підприємство віддасть 49 500 гривень за дві тисячі літрів солодового пива. Заплатять за алкоголь вже після отримання товару.

Для чого комунальному підприємству стільки пива - невідомо.

На сайті зазначено, що в цьому аукціоні брало участь тільки ТОВ "АНТИП".