В Україні за добу понад 800 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували 852 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше із них у місті Київ, повідомляє РБК-Україна.

Серед хворих за минулу добу 23 дитини та 41 медпрацівник. Всього госпіталізована – 571 особа. Померли 40 людей. Одужали - 2 736.

За 18 червня зробиили майже 50 тисяч тестів різними методами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.