В Японії засудили ексміністра за підкуп виборців

Токійський окружний суд засудив колишнього міністра юстиції і депутата парламенту Японії Каваї Кацуюкі до трьох років тюремного ув'язнення, повідомляє Дзеркало тижня.

Екс-міністр засуджений за підкуп виборців у ході кампанії виборів його дружини в верхню палату парламенту.

Відзначається, що Каваї звинувачували в роздачі в цілому більше $260 тис 100 політикам і прихильникам в префектурі Хіросіма в період з березня по серпень 2019 року. Його дружина, Каваї Анрі, перемогла на виборах у верхню палату парламенту в липні того ж року.

Каваі Кацуюкі. Фото: Tammy Duckworth

"Основне питання на суді, засідання якого проводилися 56 разів з серпня минулого року, полягало в тому, чи були у обвинуваченого наміри підкупу виборців" , - йдеться в повідомленні.

Суд засудив колишнього міністра до трьох років позбавлення волі.