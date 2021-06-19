В Японії засудили ексміністра за підкуп виборців
Токійський окружний суд засудив колишнього міністра юстиції і депутата парламенту Японії Каваї Кацуюкі до трьох років тюремного ув'язнення, повідомляє Дзеркало тижня.
Екс-міністр засуджений за підкуп виборців у ході кампанії виборів його дружини в верхню палату парламенту.
Відзначається, що Каваї звинувачували в роздачі в цілому більше $260 тис 100 політикам і прихильникам в префектурі Хіросіма в період з березня по серпень 2019 року. Його дружина, Каваї Анрі, перемогла на виборах у верхню палату парламенту в липні того ж року.
"Основне питання на суді, засідання якого проводилися 56 разів з серпня минулого року, полягало в тому, чи були у обвинуваченого наміри підкупу виборців", - йдеться в повідомленні.
Суд засудив колишнього міністра до трьох років позбавлення волі.