У Києві обмежать рух транспорту до аеропорту "Бориспіль"

У Києві ремонтуватимуть дорогу до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" – рух транспорту буде тимчасово закрито. Ремонтні роботи триватимуть два місяці, повідомляє Сегодня.

"До уваги подорожніх, у вівторок, 22 червня, стартують ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Йдеться про 18-кілометрову ділянку (км 18+000 – км 35+950), котра веде до МА "Бориспіль" , – йдеться у повідомленні "Укравтодору".

Комунальники повідомляють, що з 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку міста Бориспіль. Проїхати можна буде по проїзду у напрямку Києва.

"Результатом ремонтних робіт стане нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітка. Завершити всі ремонтні роботи плануємо до 20 серпня 2021 року" , – повідомили у "Укравтодорі"

Нагадаємо, що остання реконструкція дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Дорога утримувалась в належному стані лише шляхом експлуатаційного утримання.