Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає зміцнення гривні до долара і євро змінилося її падінням, і Національному банку, який на початку тижня купував валюту, довелося провести інтервенцію з продажу доларів, щоб трохи послабити ажіотажний попит.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 14 червня на позначці 26,95/27,04 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Нерезиденти, які запланували придбання пакета облігацій внутрішньої держпозики на аукціоні 15 червня, з самого ранку почали продажу іноземної валюти. Щоб не допустити обвалу долара, Національний банк з'явився на ринку, але застосував іншу тактику: замість того, щоб захищати якийсь конкретний рівень, почав просто викуповувати найдешевші заявки на продаж. Купивши таким чином 19,8 млн доларів, регулятор пішов з ринку, а котирування пробили рівень 27 гривень і опустилися нижче.

Наступного дня падіння продовжилося і до 12 години досягло 26,91 гривень на покупку і 26,921 гривень на продаж. Нацбанк спочатку повторив тактику викупу дешевих пропозицій, а потім помітивши, що це слабо допомагає, встав з великим ордером на покупку на рівні 26,91 гривень. Нижче опуститися не вдалося: регулятор викуповував за цією ціною все, що йому пропонували. Як стало відомо пізніше, у вівторок, 15 червня НБУ купив ще 94 млн доларів. Цього виявилося достатньо, щоб спровокувати зростання попиту з боку вичікувати мінімуму покупців валюти. Котирування розвернулися і різко пішли вгору, повернувшись вище рівня 27 гривень.

У середу 16 червня зростання загальмувався: частина продавців вирішила, що ціни вже прийнятні, а покупці, навпаки, вирішили почекати. Однак увечері 16 червня стало відомо, що ФРС США прийняла рішення почати скорочення програми стимулювання американської економіки і попередила про швидке підвищення облікової ставки. Ця новина викликала різке зростання американського долара в світі.

Торги 17 червня відкрилися стрибком вгору. Потім о 14:00 стало відомо, що правління Національного банку залишило процентну ставку незмінною (ринок чекав її підвищення). Міжбанк тут же відреагував підвищенням цінників, і НБУ довелося виходити на ринок уже з продажем, щоб збити зростаючий ажіотаж. Регулятор продав 20 млн доларів за ціною 27,21 гривень, цього виявилося достатньо. У п'ятницю 17 червня зростання продовжилося, але Нацбанк порахував, що ринок обійдеться без нього і не з'являвся. Закрили тиждень на позначці 27,27 / 27,29 гривень - на 25 копійок на позиції «бід» і на 25,25 копійок на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше.

Готівковий долар на минулому тижні падав в перші два дні, строго дотримуючись за безготівковим доларом. В обід вівторка 15 червня оптові обмінні пункти столиці продавали його по 26,89-26,90 гривень. Як тільки тренд на міжбанківському валютному ринку розвернувся вгору, готівковий долар тут же почав зростати. До вечора п'ятниці 18 червня цінник на продаж готівкового «американця» в Києві піднявся до 27,22-27,25 гривень; зростання від мінімумів тижні склав 33-35 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні різко впав увечері середи 16 червня після оголошення протоколів засідання ФРС США з питання облікової ставки. ФРС здивувала ринки, просигналізував про підвищення процентних ставок і припинення екстреної покупки облігацій раніше, ніж очікувалося. До кінця дня п'ятниці 18 червня він досяг позначки 1,1846 долара, падіння за тиждень склало майже 300 пунктів. Закрили тиждень на позначці 1,1861 - всього на 15 пунктів вище тижневого мінімуму і на 246 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. В Україні готівковий євро за тиждень подешевшав на 30 копійок. Вранці понеділка 14 червня євро в столиці продавали по 32,80-32,82 гривні, а вдень п'ятниці 18 червня цінник опустився до 32,50-32,52 гривень.

Несподіване рішення ФРС США перервало цикл зміцнення російського рубля, який до вечора 16 червня досяг позначки 71,60 рублів за долар, і розвернуло тренд у зворотний бік. Усі наступні спроби продовжити зростання виявилися невдалими, і до кінця тижня рубль впав майже до 73 рублів за долар. Закрили тиждень на позначці 72,91 рубля за долар - на 96 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Завдяки тому, що гривня і рубль спочатку зміцнювалися, а потім падали майже синхронно, ціна готівкового рубля за тиждень практично не змінилася: в Києві його продавали по 3,72-3,75 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Ключовим моментом для формування тенденцій на валютному ринку залишається збереження підвищеного інтересу іноземних інвесторів до українських цінних паперів. На тижні, що минає вони взяли паузу, знизивши свої покупки в 3 рази, і це відразу призвело до зниження пропозиції валюти і, як наслідок, зростання котирувань як на безготівковому, так і на готівковому ринку.

Наступний тиждень буде вирішальним: стане остаточно зрозуміло, чи продовжать нерезиденти брати ОВДП з поточними ставками прибутковості або вони розраховували на більше. Від відповіді на це питання буде залежати, чи продовжиться тренд ослаблення гривні, або національна валюта знову почне набирати силу. У зв'язку з тим, що рівень 27,20 гривень був пробитий, виникла загроза повернення до рівня 27,50 гривень - як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Тому ми розширюємо діапазон продажу готівкового долара наступного тижня до 27,00-27,50 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і коливання долара до гривні. Тенденція ослаблення євро до долара може продовжитися і наступного тижня, тому діапазон коливань євро зрушуємо різко вниз: 1,1700-1,2120 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 32,20 до 32,90 гривень за один євро.

Поведінка російського рубля на наступному тижні буде прямо залежати від того, чи продовжить американський долар зростання чи ні. Його рухи будуть обмежені вузьким коридором 72-74 рубля за долар з можливістю короткочасного виходу як в одну, так і в іншу сторону. В Україні готівковий рубль продаватимуть в інтервалі 3,68-3,78 гривні за 10 російських рублів.