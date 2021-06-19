П'ять найкращих рецептів холодної кави

У літні спекотні дні холодна кава чудово освіжає та бадьорить. Ми підготували для вас рецепти напою, які ви можете приготувати вдома, повідомляє 24 Канал.

Холодна кава – популярний літній напій. На її основі готують різноманітні напої та коктейлі з додаванням льоду, молока, морозива, збитих вершків та свіжого соку.

Також популярний інший метод заварювання кави – холодний або Cold Brew. У такому вигляді напій не вживають, а використовують для коктейлів. Термін зберігання у холодильнику – 7 – 14 днів.

Як приготувати Cold Brew

Натуральну мелену каву заливають холодною водою у співвідношенні 1:4, настоюють від 8 до 24 годин, потім декілька разів пропускають через сито, паперовий фільтр, відправляють у холодильник.

Коктейль Cold Brew з сиропом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 207 ккал

Інгредієнти: – 50 мілілітрів готового Cold Brew; – 100 мілілітрів холодного молока 2,5 – 3,2 %; – 1 чайна ложка кленового сиропу; – лід.

У склянки розлийте готовий Cold Brew, додайте холодне молоко, сироп. Далі – додайте кубики льоду. Не забудьте про соломинки, одразу подавайте.

Як приготувати фрапучино

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 292 ккал

Інгредієнти: – 100 мілілітрів кави; – 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%; – 2 чайні ложки цукру; – 1 – 2 столові ложки карамельний сироп; – збиті вершки; – лід.

Заваріть каву, залиште для охолодження. У блендер вилийте каву, додайте лід, молоко, цукор, сироп, збийте 30 секунд до однорідної консистенції. Напій вилийте у келихи, додайте зверху збиті вершки, задекоруйте сиропом.

Холодна кава з морозивом

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 157 ккал

Інгредієнти: – 150 мілілітрів кави; – 50 грамів морозива; – 10 грамів цукрової пудри; – 20 грамів чорного шоколаду.

Заваріть каву, процідіть, залиште для охолодження. Шоколад подрібніть у крихту, викладіть у келихи. Далі – додайте каву, зверху викладіть морозиво.

Холодна кава зі збитими вершками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 109 ккал

Інгредієнти: – 15 грамів натуральної меленої кави; – 30 мілілітрів вершків 33%; – 10 грамів цукрової пудри.

Для приготування напою заваріть каву. Збийте міксером у пишну піну вершки з цукровою пудрою. Вилийте каву у склянки, залиште для охолодження кілька хвилин. У теплу каву викладіть збиті вершки.

Кавовий коктейль з апельсиновим соком

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність: 127 ккал

Інгредієнти: – 200 мілілітрів свіжого апельсинного соку; – апельсинова цедра; – подвійне еспресо; – 20 мілілітрів карамельного сиропу; – лід.