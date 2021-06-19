Никитюк здалася в новому гарячому способі

Никитюк здалася в новому гарячому способі

Популярна телеведуча Леся Никитюк, яку днями поцілував одружений Сергій Притула, є активним користувачем соцмережі Інстаграм, де часто публікує відверті і забавні фото і відео, повідомляє Телеграф.

Цього разу 33-річна зірка українського телебачення опублікувала добірку кадрів з нової фотосесії. На знімках Никитюк постає в пікантному образі рибалки з високими чобітьми-забродами.

"Якщо ви думаєте, що я рекламую вудку або чоботи для риболовлі то ви помиляєтеся, я рекламую себе", - підписала фото телеведуча.
lesia_nikituk-202222158_494271485165627_

lesia_nikituk-202456706_834544000827532_

lesia_nikituk-202778143_453110899109050_

lesia_nikituk-203488410_817244898917368_

Screenshot_1_135.jpg

Screenshot_2_129.jpg

Screenshot_3_126.jpg

Screenshot_4_122.jpg

Нагадаємо, що недавно сторінка телеведучої в Інстаграме була зламана невідомим. Никитюк запідозрила в цьому знайомого чоловіка. Коли ж аккаунт повернувся до своєї власниці, на наступний день їй прислали розкішний букет квітів від передбачуваного зломщика.

Новини

analytics