У Нідерландах послаблюють карантин

Нідерланди послаблюють ряд антикоронавірусних заходів, зокрема й масковий режим, повідомляє DW.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Із 26 червня маски можна буде не надягати там, де є можливість дотримуватися безпечної дистанції в півтора метра, проте вони як і раніше будуть обов'язкові в громадському транспорті. Буде знято обмеження на кількість відвідувачів магазинів, ресторанів і барів за умови дотримання необхідної дистанції або наявності довідки про щеплення або негативного тесту.

Глава нідерландського уряду висловив надію на "чудове літо", проте нагадав про необхідність дотримуватися обережності.