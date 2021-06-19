Скільки можна зекономити на вимкненому кондиціонері в авто

Про те, що кондиціонер підвищує витрату пального, знають усі водії. І двигун, який відзначає увімкнення охолоджувача натужним гудінням, немов підтверджує це. А скільки ж насправді можна зекономити, погасивши лампочку A/C на торпедо, повідомляє 24 Канал.

Скажемо відразу: якщо ви не згодні їздити у пересувній сауні, то зекономити помітних сум на вимкненому кондиціонері вам не вдасться. Якщо вас цікавлять подробиці, то ми розповідаємо про них нижче.

Скільки бензину потребує кондиціонер

Будь-який власник автомобіля з бортовим комп’ютером може переконатися, що увімкнений кондиціонер додає до витрат пального помітні цифри.

Так, коли двигун працює на холостому ході, витратомір додає зайвих близько 0,3 – 0,5 л у годину. Коли машина рухається, приріст апетиту становить близько 0,5 – 1,0 л, при цьому певне значення має режим руху. Наприклад, коли водій часто розкручує двигун при розгонах, “нарахування” на кондиціонер будуть більшими, а коли машина рухається рівномірно, кондиціонер потребуватиме палива значно менше. Цікаво, однак, що на швидкості понад 100 км/год споживання пального при увімкненому кондиціонері знову помітно зростає – через високі оберти двигуна та відповідно, компресора.

В цілому вважається, що активований кондиціонер збільшує витрату пального приблизно на 10%. Але не можна вважати, що відмовившись від кондиціонера, ви зможете досягти економії в розмірі вартості вищезгаданої кількості бензину (дизпалива).

Альтернатива

Що робили водії в епоху, коли автомобілісти не знали кондиціонерів? Правильно, в спеку тримали відкритим бодай одне вікно. І сьогодні екіпажі “безкондиціонерних” авто роблять те саме. Інакше у спекотливий день в сучасній машині не можна: через велику площу скління парниковий ефект миттєво перетворює салон на парилку, витримати яку може не кожна молода і здорова людина.

Але відкрите вікно погіршує аеродинаміку настільки, що витрата пального зростає не менш суттєво, аніж при працюючому кондиціонері. В цьому легко переконатися, маючи в автомобілі той самий борткомп’ютер з витратоміром. Заміри показують, що на швидкості 80 – 90 км/год повністю відкрите вікно хетчбека В-класу збільшує витрату пального на 0,6 – 0,9 л.

Природньо, що чим більше швидкість, тим більше додаткового палива “споживають” відкриті вікна. Але вже на швидкості 100 км/год їхати з повністю опущеним склом дуже некомфортно (через шум та потужні хвилі повітря у салоні), тому говорити про такий спосіб “охолодження” навіть не варто.

Чи є сенс?

Теоретично економія може бути досягнена лише в умовах великого міста. Адже у міському режимі автомобіль, з одного боку, часто розганяється і витрачає при цьому зайве пальне на розкручування компресора, а з іншого боку, не набирає такої швидкості, на якій відкриті вікна суттєво погіршували б аеродинаміку. У заміських поїздках автотрасами замінювати відключений кондиціонер відкритими вікнами сенсу немає: пального витрачається аж ніяк не менше. Однак в сучасних містах якість повітря така, що… краще їздити з зачиненими вікнами. Адже здоров’я дорожче витраченого літра пального.