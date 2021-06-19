Прем'єри фільмів 2021 року, які вже відбулись

2021 рік став плідним на прем'єри фільмів, зйомки яких були перенесені з карантинного 2020 го року. Редакція Кіно 24 зібрала фільми, які вже встигли вразити глядачів і отримали приголомшливі касові збори, повідомляє 24 Канал.

Добірку сформували 10 найочікуваніших кінопрем'єр 2021 року. У рейтинг стрічок по глядацької симпатії увійшли гучні прем'єри кіноіндустрії.

1. Ліга справедливості Зака ​​Снайдера

Рейтинг IMDb: 8,1

Рейтинг Rotten Tomatoes: 71 з 100

Оригінальна назва: Zack Snyder's Justice League

Режисерська версія фільму Зака ​​Снайдера "Ліга справедливості" 2017 року. Тому історія відома: після смерті Супермена, Бетмен і Чудо-жінка створюють Лігу справедливості і в компанії разом з флеш, Акваменом і кіборгів намагаються знову захистити планету від вторгнення Степового вовка. Він нападе не саме, а з непереможною армією парадемонов.

2. Тихе місце 2

Рейтинг IMDb: 7,8

Рейтинг Rotten Tomatoes: 91 з 100

Оригінальна назва: A Quiet Place Part II

Як і в першому фільмі, сім'я продовжує боротися за своє життя від жахливого істоти в тиші. Після сутички з істотами у власному будинку, вони виявляться один на один з небезпеками зовнішнього світу. Ступивши в невідомість, сім'я з'ясовує, що істоти, які реагують на звук - це не єдина загроза їх постапокаліптичного світу.

3. На висоті мрії

Рейтинг IMDb: 7,7

Рейтинг Rotten Tomatoes: 96 з 100

Оригінальна назва: In the Heights

Калейдоскоп бажань об'єднує гучних і дружних жителів району Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорку. В цей вихор потрапив Уснаві (Ентоні Рамос), харизматичний власник невеликого магазинчика, який економить кожен зароблений нелегкою працею цент для втілення своєї мрії про повернення додому в Домініканську Республіку. Він хоче відновити бізнес батьків. У Нью-Йорку його тримає любов і турбота, адже його район вже став його сім'єю ...

4. Круелла

Рейтинг IMDb: 7,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 74 з 100

Оригінальна назва: Cruella

Події фільму відбуваються в Лондоні на тлі культури панк-року 1970-х років і розповідають про юну шахрайці Естеллі. Розумна і винахідлива дівчина хоче створити собі ім'я в світі моди. Вона знаходить однодумців: двох молодих злодіїв. Разом вони намагаються влаштуватися в Лондоні. Одного разу талант Естелли привертає увагу баронеси фон Хельман - легенди моди. Їхні стосунки дають хід подій, які змусять Естеллу стати нестримної, модною і мстивої Круелла.

5. Гнів людський

Рейтинг IMDb: 7,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 66 з 100

Оригінальна назва: Wrath of Man

Новий фільм незрівнянного Гая Річі. Ейч - загадковий британський джентльмен, всередині якого палає жага правосуддя і помсти. Він має намір знайти замовника серії багатомільйонних пограбувань, які потрясли Лос-Анджелес. У цій заплутаній грі у кожного своя роль, але ті, хто винен, обов'язково пізнають гнів людський.

6. Годзилла проти Конга

Рейтинг IMDb: 6,4

Рейтинг Rotten Tomatoes: 76 з 100

Оригінальна назва: Godzilla vs. Kong

Годзілла і Конг змушені зійтися в нерівній сутичці. Організація "Монарх", яка відстежує життя монстрів на землі, відправляє спеціальну експедицію в незвідані землі відомого острова Черепа. Вони сподіваються розкрити таємницю походження титанів. Чим закінчиться історія протистояння і вирішить чи це протистояння всі питання, які постали перед всесвіту фільму? ..

7. Аферистка

Рейтинг IMDb: 6,3

Рейтинг Rotten Tomatoes: 78 з 100

Оригінальна назва: I Care a Lot

Блискуча юристка і успішна шахрайка Марла Грейсон майстерно використовує людей, часто прикриваючись турботою про них. Вона успішно і безкарно грабує своїх багатих клієнтів за рахунок унікального чарівності. Але її нова клієнтка не так проста, як здається на перший погляд, і солодке життя головної героїні перетвориться в гру на виживання.

8. Мортал Комбат

Рейтинг IMDb: 6,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 55 з 100

Оригінальна назва: Mortal Kombat

Історія про бійця MMA Коул Янгу, який терпить удари заради грошей. Він нічого не знає про свою сім'ю або про те, чому імператор Зовнішнього світу Шан Цзун послав свого кращого воїна, Саб-Зіро, на полювання за Коулом. Майор спецзагону Джакс, на тілі якого є такий же дивний силует дракона, як і у Коула, радить йому відшукати дівчину Соню Блейд. Побоюючись за безпеку своєї сім'ї, Коул відправляється на пошуки. Незабаром він виявляється в храмі Лорда рейди, Старшого бога і покровителя Землі, який дає притулок усім, хто носить такий знак дракона. Коул тренується разом з досвідченими воїнами Лю Каном, Кун Лао. Разом з найбільшими чемпіонами Землі Янг готується виступити проти ворогів із Широкого світу. Ставки високі, адже це битва за цілий всесвіт!

9. Ті, хто бажає мені смерті

Рейтинг IMDb: 6,0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 63 з 100

Оригінальна назва: Those Who Wish Me Dead

Жінка не може прийти в себе після загибелі трьох підлітків, яких не змогла врятувати під час лісової пожежі. Одного разу Ханна (Анджеліна Джолі) зустрічає 12-річного хлопчика, якого переслідують вбивці його батька. Хлопець ненароком став свідком його вбивства. Вони змушені переслідувати хлопця, щоб замести сліди, але чи стане Ханна для хлопця єдиним порятунком.

10. Форсаж 9

Рейтинг IMDb: 5,2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 72 з 100

Оригінальна назва: F9

Культова франшиза повертається! Домінік Торетто (Він Дізель) "заліг на дно" і живе спокійним життям з сім'єю. Але доля має на нього інші плани. Він змушений вступити ще в одну - останню і вирішальну гонку.