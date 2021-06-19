Як Анна Седокова виглядала в 16 років до пластики

У мережі показали рідкісний архівний кадр української співачки Анни Седокової. Так, на колажі можна побачити зірку в 16 років, а потім, який вона має вигляд на сьогоднішній день, повідомляє Обозреватель.

Відповідні знімки розмістили на сторінці﻿ в Instagram "Зірковий шлях". Шанувальники зірки залишили безліч коментарів під дописом.

Так, в кадрі Седокова позувала з кучерявим волоссям каштанового кольору і в майці з бретельками. На іншому фото, зробленому в наші дні, видно, що у знаменитості за ці роки не тільки змінився колір волосся, але і зовнішність: зірка збільшила губи і поміняла форму брів.

Анна Седокова: який вигляд мала до пластики. Джерело: Instagram Зірковий шлях

Користувачі мережі оцінили архівне фото Седокової і написали безліч коментарів під дописом. Знайшлися й ті, хто запідозрив співачку в пластиці.

"Пластика обличчя зараз змінює людей під один якийсь стандарт. Однакові вилиці, губи, носи виглядають шаблонно. А природний вигляд дає індивідуальність. Пластика ж все усереднює", "Пластика звичайно поміняла, але не зіпсувала як на мене ... має шикарний вигляд "," В 16 просто красуня " , – писали під фото зірки.

Коментарі користувачів мережі. Джерело: Instagram Зірковий шлях

Коментарі під фото. Джерело: Instagram Зірковий шлях

Коротко про знаменитість:

Анна Седокова – українська поп-співачка, автор пісень, дизайнерка одягу, акторка, теле- і радіоведуча. Здобула популярність в Україні 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". З 2002 по 2004 рік була учасницею жіночого колективу "ВІА-Гра". 2014-му заснувала власний бренд LA Story.