Обережно, гриби: як обрати, щоб не отруїтися

Дощове та тепле літо – сезон грибів. У МОЗ кажуть, що найбезпечніші гриби можна знайти у магазинах, оскільки у торговельних мережах вони проходять спеціальну перевірку. Тож там ви точно не придбаєте отруйні, повідомляє 24 Канал.

Відповідно, купувати гриби на стихійному ринку у відомстві не радять. Так само як і виходити по них на "полювання".

Але якщо ви таки вирішили взяти кошик і піти по гриби, необхідно знати декілька основних правил:

Збирайте лише ті гриби, які добре знаєте. Уважно перевірте їх ще вдома.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби – їх легко переплутати з отруйними.

Гриби вбирають отруйні речовини, зокрема важкі метали. Тому не збирайте їх поблизу трас, промпідприємств чи забруднених територій.

Не збирайте гриби в суху погоду. Тоді в них більша концентрація токсинів.

Як краще готувати гриби

Гриби полюбляють свіжість, тож готувати їх варто впродовж першої доби після збирання. Після приготування зберігайте гриби в холодильнику, але не більше ніж добу.

Обварюйте їх в підсоленій воді не менше трьох разів по пів години.

Симптоми отруєння грибами:

нудота;

блювання;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій, головний біль.

Ознаки отруєння грибами можуть виникнути як одразу після вживання, так і впродовж декількох днів. Як тільки виникне будь-який із симптомів – негайно викликайте швидку допомогу за номером 103.

Що робити перед приїздом швидкої допомоги?

Поки лікарі їдуть, промийте шлунок звичайною водою. Дотримуйтеся постільного режиму та пийте багато рідини, щоб відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Прийміть активоване вугілля чи інші сорбенти.

Пити алкоголь, їсти будь-яку їжу чи молочні продукти категорично забороняється – це тільки пришвидшить всмоктування токсинів в організм.

Усе, що варто знати про небезпечні гриби та їхній детальний опис можна прочитати та навіть побачити в брошурі Центру громадського здоров’я.

Помилкові опеньки відносять до категорії умовно-їстівних / Інфографіка 24 каналу

Отруйні маслюки трапляються рідко / Інфографіка 24 каналу

Помилкові лисички можуть викликати галюцинації / Інфографіка 24 каналу

Сатанинський гриб дуже небезпечний для споживання / Інфографіка 24 каналу