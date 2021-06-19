Проти Шарія порушили нові кримінальні справи – Гончаренко

Офіс генерального прокурора і Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти Анатолія Шарія за підозрою у відмиванні доходів, ухиленні від сплати податків і махінаціях у фінансуванні Партії Шарія, повідомляє Новое время.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Отримав відповіді на свої депутатські звернення щодо законності придбання у власність нерухомості, де переховується Шарій та його дружина, а також про джерела фінансування Партії Шарія. Офіс генпрокурора повідомив, що з цього приводу вже веде розслідування Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України" , — написав Гончаренко.

У відповіді Офісу генпрокурора на запит Гончаренка, фотокопію якої нардеп оприлюднив, уточнюється, що розслідування здійснюється за ч.1 ст. 205−1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 ККУ (підробка документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена у великому розмірі; ухилення від сплати податків, зборів).

В НАЗК також повідомили, що в результаті аналізу звіту Партії Шарія виявлено ознаки кримінальних правопорушень: подання завідомо неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску.