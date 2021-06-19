Побит "вічний" світовий рекорд у штовханні ядра (вiдео)

Олімпійський чемпіон 2016 року в штовханні ядра Раян Краузер побив рекорд, який тримався 31 рік, повідомляє УНИАН.

На американському відборі до Олімпійських ігор-2020 Краузер штовхнув ядро ​​на 23,37 м, що на 25 сантиметрів перевищує відстань з попереднього світового рекорду (23,12 м).

Цікаво, що попереднє досягнення також встановив американець. Це був Ренді Барнс, якому вдалося відправити знаряд на 23,12 метра у травні 1990 року.

28-річний Краузер тріумфував на Олімпіаді-2016 у Ріо, а також став віце-чемпіоном світу у 2019 році. Варто зазначити, що у січні цього року Краузер побив світовий рекорд вже вищезгаданого Барнса в штовханні ядра в приміщенні.