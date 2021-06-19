Україна і Молдова проведуть консультації про взаємне визнання ID-карт

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з в.о. прем'єр-міністра, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоєм на полях Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністри домовилися провести консультації, щоб прискорити укладення угоди про взаємне визнання ID-карт для спрощення руху між країнами. Вони також обговорили хід реалізації інфраструктурних проєктів" , - повідомляє прес-служба МЗС України.

Ключовою темою розмови став розвиток формату асоційованого Тріо України, Грузії і Молдови в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство".

Кулеба висловив надію, що позачергові парламентські вибори в Молдові 11 липня пройдуть відкрито, демократично і конкурентно, без втручання з боку Росії.