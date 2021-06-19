Тричі видворяли: в Києві знову затримали кримінального "авторитета"

У Києві поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько "Дід", якого раніше вже тричі виганяли за межі України, повідомляє Кореспондент.

"Йдеться про 56-річного громадянина Вірменії, якого в липні минулого року видворили з України із забороною в'їзду на 15 років. Неодноразово судимий чоловік має суттєві зв'язки з криміналітетом. Він відбував 12-річне покарання у виправних колоніях Херсонської та Львівської областей - там мав статус так званого "смотрящего" , - йдеться в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

У лютому 2019 року суд прийняв рішення про його видворення за межі України. Однак через два місяці чоловік знову повернувся в Україну, його знову затримали.

Вдруге його було виселено у серпні 2019 року зі забороною в'їзду на п'ять років.

"Авторитет" змінив ім'я і в жовтні 2019 року літаком знову прилетів до України.

Третє видворення "авторитета" відбулося в липні минулого року. Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну до 2035 року. Однак і це не зупинило чоловіка від спроби знову приїхати в країну.

У п'ятницю, 18 червня, правоохоронці затримали "Діда" на підставі рішення суду. Його помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні з подальшим примусовим видворенням.