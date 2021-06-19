Кіосакі прогнозує продовження падіння вартості біткоїну

Автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" і підприємець Роберт Кіосакі спрогнозував "найбільших крах в світовій історії" і передбачив падіння ціни першої криптовалюта до рівня $24 000, повідомляє ForkLog.

Він додав, що обвали ринків - найкращий час, щоб розбагатіти.

"Найбільший міхур в світовій історії стає більше. Наближається найбільший крах в світовій історії. Купуйте більше золота і срібла. Чекайте падіння біткоїну до $ 24 000«, - написав Кіосакі.

У грудні 2020 року підприємець порадив купувати першу криптовалюту, поки її ціна не перевищила $20 000, і спрогнозував зростання активу до $50 000.

У березні 2021 року Кіосакі закликав купувати золото і біткоїни на тлі схвалення плану США з порятунку економіки на $1,9 трлн.