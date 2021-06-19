З'явилися перші фото нового Toyota Land Cruiser в Україні

10 червня відбулася світова прем'єра нового Toyota Land Cruiser 300. Минуло всього трохи більше тижня, а в Україні еже почали завозити перші «трёсоткі» - про це свідчить фотоколаж, опублікований Instagram-аккаунтом vehicle.exclusive, повідомляє АвтоПортал.

Як видно на зображеннях, першими Toyota Land Cruiser 300 в Україні стали два позашляховика чорного кольору. Їх зняли на автовоз в Києві в компанії трьох Кемрі і Прадо.

Втім, настільки швидка поява «трёхсоткі» не дивно: машину почали випускати ще в травні (тобто раніше, ніж вона дебютувала). Причому вже тоді виробник почав розвозити нові позашляховики за своїми складам як в самій Японії, так і інших країнах.

Toyota Land Cruiser 300 прийшов на зміну двох сотень, яка випускалася цілих 14 років (з 2007 по 2020 рік). Це одна з найбільш очікуваних машин десятиліття. За дизайном і габаритами новинка залишилася близька до «двохсотці», але по частині техніки - це абсолютно новий автомобіль.

Так, Toyota Land Cruiser 300 базується на новій платформі TNGA (Toyota New Global Architecture), хоча і залишився рамним позашляховиком. Кузов виготовлений зі сталі та алюмінію, завдяки чому конструкція скинула зайвих 200 кг, але при цьому стала більш жорсткою і отримала більш низький центр тяжіння.

Купити Toyota Land Cruiser 300 можна виключно з «шістками» - 3,5-літровий бензиновим двигуном (415 сил) і 3,3-літровим дизелем (309 к.с.). Обидва мотори працюють в парі з новим 10-ступінчастим автоматом. Привід - тільки постійний повний (тобто аж три диференціала (передній, і задній).

Очевидно, зовсім скоро офіційний імпортер Тойота в Україні почне прим замовлень на новинку і опублікує ціни.