Ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні 13 років
Ціна на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF досягла 29,575 євро за МВт ч. Це максимальний рівень за останні 13 років, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.
Як зазначив Макогон, у порівнянні з мінімумами літа 2020 року ціни зросли у шість разів.
"Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-ти річного максимуму. Зростання майже у 6 разів з літа минулого року", - повідомив він.
Нагадаємо, 14 червня липневі ф’ючерси на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF зросли до 29,3 євро /MWh, або близько 376 доларів за тисячу кубометрів.