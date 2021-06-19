Міноборони України відреагувало на фейк про "замороження" допомогу США

Міноборони України відреагувало на фейк про "замороження" допомогу США

Глава Міноборони Андрій Таран відреагував на фейк про замороження військової допомоги США Україні, повідомляє Кореспондент.

Про це сказано в заяві на сайті відомства в суботу, 19 червня.

Таран підкреслив, що Росія веде війну проти України на всіх фронтах, в тому числі інформаційному.

"Не дивно, коли так звані" ЗМІ "держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованим зброєю військової машини РФ", - сказав міністр.

Глава Міноборони також додав, що з 2020 року міністерство реалізує другий етап військової реформи.

"На початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало і передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ (щодо проведення реформ - ред.), Який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном і Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США", - нагадав Таран.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що США заморозили військову допомогу Україні. Пакет допомоги на $ 100 млн включав летальні озброєння - системи ППО, стрілецька зброя і протитанкову зброю, стверджували джерела видання.

Однак незабаром в США спростували дані про замороження допомоги Україні. Крім обіцяної військової допомоги, Штати підготували резервні кошти на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

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