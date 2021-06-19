Міноборони України відреагувало на фейк про "замороження" допомогу США

Глава Міноборони Андрій Таран відреагував на фейк про замороження військової допомоги США Україні, повідомляє Кореспондент.

Про це сказано в заяві на сайті відомства в суботу, 19 червня.

Таран підкреслив, що Росія веде війну проти України на всіх фронтах, в тому числі інформаційному.

"Не дивно, коли так звані" ЗМІ "держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованим зброєю військової машини РФ", - сказав міністр.

Глава Міноборони також додав, що з 2020 року міністерство реалізує другий етап військової реформи.

"На початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало і передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ (щодо проведення реформ - ред.), Який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном і Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США", - нагадав Таран.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що США заморозили військову допомогу Україні. Пакет допомоги на $ 100 млн включав летальні озброєння - системи ППО, стрілецька зброя і протитанкову зброю, стверджували джерела видання.

Однак незабаром в США спростували дані про замороження допомоги Україні. Крім обіцяної військової допомоги, Штати підготували резервні кошти на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.