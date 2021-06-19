В Україні скасували трудові книжки: як будуть отримувати пенсію

В Україні скасували обов'язкові паперові трудові. В результаті призначати пенсії будуть автоматично, а свій стаж можна буде подивитися на сайті Пенсійного фонду (ПФУ, повідомляє Обозреватель.

Про це глава Фонду Євген Капінус розповів "Пенсійному кур'єру"﻿. За бажанням паперову трудову книжку можна буде все одно зберігати.

Де можна подивитися свою електронну книжку?

на сайті Пенсійного фонду (платформа pfu.gov.ua);

задати питання можна за телефоном 0800503753, 044281 08 70, 044 281 08 71:

за допомогою програми "Пенсійний фонд";

можна звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Як нововведення вплине на призначення пенсій?

Електронна трудова книжка дає можливість отримати пенсію автоматично, тепер не доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду.

"Безперечно, введення цього документа полегшить життя майбутнім пенсіонерам: електронна трудова книжка дасть можливість, при досягненні людиною пенсійного віку призначати їй пенсію автоматично" , – зазначив глава ПФУ.

А якщо є бажання вийти на пенсію пізніше?

виходити на пенсію можна і пізніше (тоді виплата буде більше), але для цього потрібно звернутися в ПФУ;

також якщо паперова трудова книжка протягом трьох місяців не надається для оцифровки, буде вважатися, що українець хоче вийти на пенсію пізніше;

якщо не сказати нічого, але вже є електронний цифровий з усією інформацією, пенсію призначать автоматично.