Разумков про вступ України в НАТО: за рік ми це зробити не зможемо

Україна не зможе реалізувати вступ до НАТО в найближчий рік. Однак протягом найближчих 10 років це "теоретично можливо, повідомляє РБК-Україна.

Таку заяву зробив глава Верховної ради України Дмитро Разумков в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Давайте бути відвертими - за рік ми це зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії, і багато інших речей" , - сказав Разумков.

Водночас, він додав, що НАТО - не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.