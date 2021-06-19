В Україні стартували офіційні продажі Nissan LEAF

Компанія «Ніссан Мотор Україна» оголошує про початок продажів Nissan LEAF в Україні. Продажі автомобілів будуть проходити через офіційну сертифіковану мережу дилерських центрів Nissan в Україні. Автомобілі вже знаходяться в дилерських центрах і доступні для тест-драйвів і придбання, повідомляє Autoconsulting.

Клієнтам компанії пропонуються Nissan LEAF з батареєю ємністю 40 кВт*год. З таким акумулятором запас ходу автомобіля складає 389 км в міському режимі і 270 км в змішаному. Зарядка батареї може відбуватися через звичайну розетку, настінне зарядний пристрій або через швидку зарядку CHAdeMO, яка дозволяє відновити заряд батареї до 80% всього за одну годину.

Потужність електромотора оновленого Nissan LEAF складає 150 к.с., а максимальний крутний момент 320 Нм. Завдяки цьому автомобіль досягає позначки 100 км/год за 7.9 секунд і розвиває максимальну швидкість 144 км/год.

На все офіційно придбані Nissan LEAF діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу, гарантія на електричні компоненти становить 5 років або 100 000 км пробігу, а також гарантія на збереження ємності батареї 8 років або 160 000 км пробігу.

В Україні Nissan LEAF пропонується в багатій комплектації N-Connecta за ціною від 962 340 гривень. Ця комплектація включає в себе багато важливих і зручних інноваційних опцій, які роблять керування автомобілем максимально комфортним і безпечним. Зокрема, інтелектуальна педаль e-Pedal забезпечує плавне прискорення, стабільне управління без ривків і низький рівень шуму. Система ефективного використання тепла HEAT PUMP дозволить швидко обігріти салон взимку з мінімальними витратами батареї. Мультимедійна система NissanConnect з восьми дюймовим сенсорним екраном підтримує Apple Car Play і Google Android Auto і забезпечує повну синхронізацію зі смартфоном власника.

Максимальну допомогу водієві в керуванні автомобілем надають інтелектуальний круїз-контроль, інтелектуальна система кругового огляду, передні і задні датчики паркування, система допомоги при старті вгору (HSA).

За безпеку відповідають система автоматичного перемикання світла, інтелектуальна система контролю рядності руху, система попередження про перехресний рух позаду автомобіля, система моніторингу "сліпих зон", інтелектуальна система екстреного гальмування, Full LED фари і LED передні протитуманні фари.

Комфорт в салоні створюють клімат-контроль, підігрів керма і передніх і задніх сидінь.

Широка палітра з сімнадцяти квітів дозволить підібрати колір автомобіля вимогливим клієнтам. Серед різноманіття кольорів особливо виділяються двоколірні комбінації з пофарбованим в чорний колір дахом автомобіля.