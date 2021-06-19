Біткоін може стати платіжним засобом ще однієї країни
Уже в липні Парагвай може визнати біткоїн законним засобом платежу, повідомляє Сегодня.
Про це розповів національний депутат Парагваю Карлітос Рейан, передає bits.media.
За його словами, депутати в наступному місяці обговорять можливість повної легалізації біткоїну в країні. У проекті по легалізації біткоїну може взяти участь PayPal.
"Ми давно говорили про те, що нашій країні треба йти в ногу з часом і з новим поколінням. Момент прийшов, наш момент. На цьому тижні ми починаємо найважливіший проєкт з інновацій на очах у всього світу. Курс BTC злетить на місяць разом з PayPal", – сказав Рейан.
Нагадаємо, раніше біткоїн потрапив під критику Світового банку, що також зробило негативний вплив на курс.