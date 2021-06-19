У центрі Житомира під асфальт провалилася вантажівка

У місті Житомирі під асфальт провалилася вантажівка. Сталося це біля 12-поверхового житлового будинку ("Шульц") під час ремонту покриття, повідомляє РБК-Украина.

Про це на своїй сторінці﻿ у Facebook повідомив Андрій Близнюк, доцент кафедри журналістики університету ім. І.Франка.

Так, інцидент стався зранку, 19 червня, на майдані Соборному. Як розповіли очевидці, вантажівка раптово повністю провалилась під землю.

Як видно на фото, комунальники обгородили попереджувальною стрічкою місце події. За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

"Тільки що біля 12-ти поверхівки на майдані Соборному під асфальт провалився вантажний автомобіль" , - повідомив Близнюк.

Причини події встановлюються.

У коментарях користувачі пишуть, що це пішохідна частина. Також зазначають, що там вкладають новий асфальт, який і привезла машина. Однак перекриття не витримало, і машина провалилася.