Лукашенко догрався: думка

ЄС узгодив пакет жорстких економічних санкцій щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Він включає в себе заборону на купівлю в Білорусії нафти, нафтопродуктів і калійних добрив. Це більше половини всієї валютної виручки країни, повідомляє Обозреватель.

Раніше США ввели санкції проти найбільшого в країні НПЗ "Нафтан", що вже призвело до відмови від кредитування його поставок європейськими банками і - увага! - припинення його постачання сировиною російськими нафтовиками. Не хочуть вони ризикувати потраплянням під вторинні санкції США.

Беларусь отрезана от долларовых поступлений и теперь от поступлений в евро.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня — всего $7,8 млрд, но их ликвидная часть — всего $3,2 млрд. И, по странному совпадению, выплаты по госдолгу в ближайший год составят также $3,2 млрд. Так что фактически "держать" рубль нацбанку Беларуси нечем.

Дефицит валюты обрушит белорусский рубль, вслед за этим пойдет и инфляция, которая и так составляет в мае 9,4% к маю прошлого года — почти вдвое выше таргета (5%). Банк Беларуси будет повышать процентную ставку и дорогие кредиты остановят реальный сектор.

Вопрос года. Точнее кризис может случиться в любой момент в ближайший год.

Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику — для нее это не дорого. Но что Путин потребует взамен? Признание Крыма российским? Военную базу? Кабальные долговые договора? Унификацию экономического законодательства? Фактическое превращение страны в еще один федеральный округ России? Все, от чего Лукашенко последние годы успешно уклонялся?

Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал…

А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут "больших дядей". Которые вполне способны "убить" и российскую экономику.

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