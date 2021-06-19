Франція сенсаційно не змогла здолати Угорщину на Євро-2020

Збірна Франції з футболу сенсаційно зіграла внічию з командою Угорщини в матчі 2-го туру чемпіонату Європи-2020. Поєдинок на угорській "Пушкаш Арені" завершився з рахунком 1:1, повідомляє Обозреватель.

До цього команди зустрічалися між собою 22 рази. Успіх в Будапешті став для французів 9-й перемогою. 12 раз перемагали Угорці.

Перед грою букмекери на перемогу збірної Угорщини приймали ставки з коефіцієнтом 14,5. Успіх французів оцінювався показником 1,3.

Прогноз букмекерів на матч

Якщо брати прогноз на весь чемпіонат Європи, то Угорщина вважалася головним аутсайдером турніру, в той час як Франція є чинним чемпіоном світу і головним фаворитом.

Франція була фаворитом

Як і прогнозували аналітики, збірна Франції почала гру першим номером, влаштувавши справжній штурм воріт Гулачі. Господарі практично весь ігровий час провели в захисті, намагаючись дуже компактно оборонятися. Грізманн і Мбаппе раз по раз з працею проходили через лінії, розтринькуючи небезпечні моменти.

Французькі футболісти пропустили першими.

На 23-й хвилині матч був перерваний після того, як капітану збірної Угорщини Адаму Салаї стало погано.

Ближче до перерви Франція все сильніше і сильніше почала виглядати в атаці. Підопічні Дешама демонструвала весь той атакуючий потенціал. який вони не змогли реалізувати проти Німеччини.

Франція атакувала.

Кінцівка першої 45-хвилинки виявилася шокуючою для уболівальників гостей. На 2-й доданій хвилині Фіоло при ривку з центру поля по лівій половині вдало обігрався з Шоло, потім втік від Варана, увірвався на швидкості в штрафну і сильно пробив в ближній кут повз Льоріса – 1: 0.

Угорщини вдалася контратака.

На початку другого тайму Угорщина не так опускалася в захисті. Гра почала розкриватися і пішов відкритий футбол, де Угорці вже не виглядали тієї безпорадною командою, який був в дебюті.

Команди атакували.

На 57-й хвилині на поле вийшов Усама Дембеле. 24-річний футболіст "Барселони" в одній з перших же своїх атак потрапив в штангу.

Вусах Дембеле.

Тиск наростало і на 66-й хвилині рахунок став рівним. Мбаппе зачепився за м'яч в чужій штрафній, зробив пас від лицьової, Орбан припускається помилки, виносячи круглого, і Грізманн, залишившись без опіки, відправляє круглий снаряд точно в сітку.

Антуан Грізманн.

Угорщина не збиралася здаватися, періодично нагнітаючи ситуацію біля чужих воріт. У той же час, до кінця 90 хвилин черговий шанс вирвати перемогу мав Мбаппе, але вдало зіграв голкіпер.

Свою останню гру групового етапу на Євро-2020 Франція проведе 23 червня проти Португалії. Початок о 22:00.

Перед зустріччю на полі приземлився активіст Greenpeace, який виступав проти використання нафти.

Свій заключний поєдинок на груповому етапі Франція 23 червня зіграє з Португалією (22:00).

Відзначимо, що трансляції матчів Євро-2020 можна буде побачити на телеканалі "Україна".