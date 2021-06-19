У Києві дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки

У Святошинському районі столиці дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки, доки її тато спав, повідомляє РБК-Украина.

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Так, подія сталася, 19 червня, на вулиці Пушиній, 8.

"Дворічна дитина випала з вікна 7 поверху. На жаль, без шансів. За словами очевидців, батько в цей час спав п'яний вдома" , – йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, на місце події прибула швидка допомога, біля будинку зібралися очевидці.

У коментарях користувачі пишуть, що дитина випала з 9 поверху, коли у квартирі були дідусь, бабуся і мати.