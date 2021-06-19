У Києві дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки
У Святошинському районі столиці дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки, доки її тато спав, повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний
Так, подія сталася, 19 червня, на вулиці Пушиній, 8.
"Дворічна дитина випала з вікна 7 поверху. На жаль, без шансів. За словами очевидців, батько в цей час спав п'яний вдома", – йдеться в повідомленні.
Як видно на фото, на місце події прибула швидка допомога, біля будинку зібралися очевидці.
У коментарях користувачі пишуть, що дитина випала з 9 поверху, коли у квартирі були дідусь, бабуся і мати.
- Мене цікавить, як дитина потрапляє на підвіконня
- У 2 роки сміливо міг сам стілець посунути куди потрібно
- Жах, кожен день щось трапляється
- Уточнюю: дитина випала з 9 поверху, коли у квартирі були й бабуся, дідусь і мати (батько не проживає на території України)
- Сім'я не перебувала на обліках в соціальних службах і в родині алкоголіків немає.