Пожежа в центрі Москви гасять з катерів і вертольотів

У центрі Москви на Лужнецькій набережній горить склад піротехніки. За останніми даними, площа пожежі збільшилася до 500 кв.м і їй присвоєно третій ранг, повідомляє РБК-Украина.

Про це iнформує﻿ агентство ТАСС.

Як наголошується в повідомленні, пожежа супроводжується множинними вибухами петард.

В екстрених службах уточнили, що горить група будівель, прилеглих до складу, що загорівся.

Для гасіння пожежі на складі з піротехнікою на Лужнецькій набережній Москви залучена Авіація.