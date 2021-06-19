Як виглядати на 10 років молодше: секрети зірок

Мільйони дівчат заздрять зіркам, споглядаючи на їх ідеальну шкіру без зморшок. Багато хто підозрює, що знаменитості зловживають пластичними операціями та ін'єкціями, щоб підтримувати красу, повідомляє Обозреватель.

Проте селебріті переконують, що секрет молодості – декілька простих засобів і лайфхаків. Сайт зібрав поради зірок, які виглядають на 10 років молодше за свого віку.

Шарліз Терон не виходить на вулицю без крему з захистом від UV-променів. Вплив сонячних променів згубно впливає на шкіру обличчя і провокує старіння. Акторка використовує косметичні засоби із рівнем захисту SPF 30.

Шарліз Терон приголомшливо виглядає у 45 років. Джерело: Instagram/charlizeafrica

Кейт Міддлтон пильно слідкує за харчуванням і це допомагає їй виглядати приголомшливо. Кембриджська герцогиня їсть багато риби, горіхів та продуктів, які насичені корисними жирами та підтримують молодість шкіри.

Дружині принца Вільяма – Кейт Міддлтон, 39 років. Джерело: royal.uk

Сальма Хаєк приділяє значної уваги очищенню шкіри. Зірка кіно вмивається спеціальним гелем і прибирає залишки макіяжу на обличчі кокосовою олією.

Сальма Хаєк у свої 54 роки виглядає приголомшливо. Джерело: Instagram/salmahayek

Секрет молодості Сінді Кроуфорд в тому, що вона п'є багато води, не палить цигарки та висипається.

Сінді Кроуфорд 55 років, а виглядає вона на 30 років. Джерело: Instagram/cindycrawford

Дженніфер Лопес зберігає приголомшливо молодий вигляд у 51 рік, тому що ніколи не вживає алкоголь, навіть на вечірках чи святах.