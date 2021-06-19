Байден і його дружина повідомили про смерть домашнього улюбленця
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл повідомили про смерть їхнього домашнього улюбленця - німецької вівчарки на ім'я Чемп, повідомляє УНИАН.
Про це йдеться в заяві президента і першої леді, опублікованій на сайті Білого дому.
"З важким серцем ми повідомляємо вам сьогодні, що наша дорога німецька вівчарка Чемп мирно пішла з життя у себе вдома… Ми любимо нашого милого, доброго хлопчика і будемо сумувати за ним завжди", - сказано в повідомленні.
Чемп жив у сім'ї Байденів 13 років, у них залишився ще один пес - вівчарка Мейджор, а також кішка.
Собаки Байдена: що відомо
- Собаки Байдена разом із ним переїхали в Білий дім після його інавгурації.
- Улюбленець президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор став першим псом з притулку, який жив у Білому домі.
- Раніше стало відомо, що дві німецькі вівчарки, що належать президенту США Джо Байдену і першій леді Джилл Байден, були повернуті в будинок сім'ї Байденів у Делавері після агресивної поведінки в Білому домі.