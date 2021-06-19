Байден і його дружина повідомили про смерть домашнього улюбленця

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл повідомили про смерть їхнього домашнього улюбленця - німецької вівчарки на ім'я Чемп, повідомляє УНИАН.

Про це йдеться в заяві президента і першої леді, опублікованій на сайті Білого дому.

"З важким серцем ми повідомляємо вам сьогодні, що наша дорога німецька вівчарка Чемп мирно пішла з життя у себе вдома… Ми любимо нашого милого, доброго хлопчика і будемо сумувати за ним завжди" , - сказано в повідомленні.

Чемп жив у сім'ї Байденів 13 років, у них залишився ще один пес - вівчарка Мейджор, а також кішка.

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