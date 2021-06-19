Моторошний нокаут в MMA: без свідомості 5 хвилин

На турнірі Road to WWFC в Молдові, місцевий боєць Денис Кірнац ефектно нокаутував свого співвітчизника Владислава Мастака, але змусив понервувати організаторів шоу, повідомляє Сегодня.

Уже в першому раунді бійці зійшлися в близькому бою. Кірнац коліном пробив в щелепу Мастаку і той впав на канвас, незважаючи на те, що його голову захищав спеціальний шолом.

Більш того, удар був настільки сильний що Владислав знепритомнів і не міг прийти в себе протягом п'яти хвилин.