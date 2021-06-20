Таємничi фото з Марса, які розбурхали розуми землян

У мережі опублікували 10 цікавих зображень з Марса, на яких показані незвичайні об'єкти, схожі на людські обличчя, статуї, сліди від пазурів або навіть зображення богів, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання Cnet﻿, знімки розважають вчених і хвилюють теоретиків змови й шанувальників інопланетян. Однак, більшість з того, що можна помітити на фото, є просто плодом нашої фантазії та уяви.

1. Обличчя на Марсі

Перший знімок (зліва) зробив Орбітальний апарат НАСА "Вікінг-1", який пролетів близько Марса 1976 року. Фото стало культовим. На ньому видно опуклість в формі людського обличчя з носом, очима, ротом і навіть зачіскою. А фото праворуч було зроблено американською автоматичною міжпланетною станцією Mars Global Surveyor в 2001 році. На наближеному знімку видно, що все ж це не обличчя людини, а просто гора.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

2. Ангел і серце

На південному полюсі у 2020 році Марса Європейське космічне агентство Mars Express зробило знімок, на якому на поверхні нібито є зображення ангела з крилами й серцем. Як пояснює видання, насправді кратер утворює "голову" і ореол, а сублімаційна яма (місце, де лід перетворився у пар) утворила "руку" зліва.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

3. Черевик або нога робота?

Цей крихітний камінь на Марсі сфотографував марсохід НАСА Curiosity 2019 року. Він схожий на черевик або ногу робота.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

4. Головастик на Марсі

Утворення, виявлене орбітальним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter в 2018 році, дуже схоже на пуголовка, йо-йо або сперматозоїд. Насправді це круглий кратер, а його хвіст був "вирізаний" рухом води.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

5. Паруючий вулкан

Орбітальний апарат Mars Express Європейського космічного агентства зробив цей знімок Марса 24 вересня 2018 року. Багато хто подумав, що на ньому може бути зображено активний вулкан, паруючий на поверхні планети. Насправді це хмара, яка утворилася близько вулкана Арсія Монс.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

6. Витки лави

Ці спіральні візерунки не є петрогліфами, вони відомі як витки лави.

"Коли два потоки лави в протилежних напрямках змішуються і закручуються, спіралі стають твердими" , – говорить команда з Університету Арізони, яка працює з камерою HiRise на Марсовому розвідувальному орбітальному апараті.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

7. Подряпини на Марсі

Хвилясті лінії на поверхні Марса, зняті Марсіанським орбітальним апаратом NASA в 2017 році, схожі на подряпини від кігтів. Однак, лінійні яри, ймовірно, викликані сповзанням сухого льоду зі схилів піщаних дюн.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

8. Облицця стародавнього бога

Зліва – обрізане зображенням марсохода Mars Opportunity, праворуч – статуя неоассірійского бога-помічника з Британського музею. У них є невелика схожість.

Як і всі скелі Марса, схожі на земні об'єкти, це насправді поєднання людської уяви і випадкового світла, а не ознака інопланетної цивілізації зі схильністю до вирізання скульптур, пише видання.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

9. Глибока яма на Марсі

Дивну круглу яму спостерігав орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter в 2017 році. Кругле утворення, ймовірно, є ямою обвалення або ударним кратером. Яма знаходиться в районі південного полюса планети. Пізнього літа і при низькому сонці знімок дійсно виділяє коло з навколишнього пейзажу.

Топ-10 таємничих фото з Марса, які розбурхали розуми землян. Джерело: cnet.com

10. Статуя жінки на Марсі

У 2007 році марсохід NASA Spirit зробив знімок, на якому видно невеликі скелясті утворення на поверхні Марса. Одне різко затінене утворення виділялося в формі чогось схожого на маленьку людину, що крокує.

У популярному блозі про НЛО UFO Sightings Daily висловлювалися припущення, що скельне утворення – це жіноча фігура, ймовірно, зроблена прибульцями. Планетарне суспільство назвало об'єкт оптичною ілюзією.