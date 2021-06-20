20 червня – яке сьогодні свято, прикмети й заборони

20 червня - 171-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 194 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 7 червня Юліанського календаря, повідомляє УНІАН.

Яке свято 20 червня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний День батька, Всесвітній День Wi-Fi, День нової особистості, День вина «Ламбруско«, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках, Всесвітній день ефективності, Всесвітній день біженців, Міжнародний день обізнаності про ністагм.

В Україні - День батька, День медичного працівника, у США - День штату Західна Віргінія, День турботливого чоловіка, День морозива з газованою водою, День ванільного молочного коктейлю, День американського орла, День бретонського листкового пирога «Куїн Гаман», День сімейної просвіти, День любителів індички, у Німеччині - День без автомобіля, у Вірменії - День авіації, у Киргизстані - День працівників водного господарства, в Узбекистані - День суверенітету, в Сенегалі - День незалежності, в Австралії - День посадки дерев, у Канаді - День «Дівчата вивчають програмування», в Еритреї - День мучеників, у Бутані - День народження Гуру Рінпоче, в Азербайджані - День працівників газового господарства, в Аргентині - День національного прапора.

Пам'ятні дати 20 червня, річниці та події

У 1673 році в цей день французька експедиція вперше прибула до Іллінойсу.

У 1793 році американець Елі Вітні запатентував бавовноочисну машину.

У 1840 році американський винахідник і художник Семюел Морзе запатентував телеграф. У травні 1844 року була послана перша депеша між Вашингтоном і Балтімором за способом Морзе із текстом «Дивні справи Твої, Господи».

У 1863 році був заснований перший у США банк - Національний банк Davenport штату Айова.

У 1943 році в Північній Канаді був виявлений новий Квебекський кратер - один із найбільших у світі.

У 1991 році в цей день парламент Німеччини проголосував за перенесення столиці з Бонна до Берліна.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 червня відзначає Трійцю - одне із найбільш шанованих християнських свят. Воно прославляє Святу Трійцю: Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Календарний день прив'язаний до дня Великодня. Традиційно вона відзначається на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння. Звідси й інша назва свята - П'ятидесятниця. В Україні Трійця є державним святом та офіційним вихідним днем.

Що сьогодні не можна робити

У день Святої Трійці не варто виконувати будь-яку фізичну роботу. Не можна лаятися, лихословити, а також сваритися з близькими.

Прикмети на 20 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- йде дощ – буде хороший урожай хлібів і грибів, та й літо буде теплим;

- потрапити під дощ – здійсняться всі бажання.