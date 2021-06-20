Курс валют НБУ на 20 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 20 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 19 червня, залишається стабільним на рівні 27.17 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 20 червня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 32.44 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 20 червня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.75 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 20 червня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 37.91 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 20 червня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.69 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 20 червня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 20 червня 2021 року.