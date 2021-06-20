США відправили до Тайваню 2,5 мільйона доз COVID-вакцин

США повідомили про відправку до Тайваню 2,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу. В Тайвані подякували за "дружній жест, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Поїхали! Пожертвувані нами 2,5 мільйона доз вакцини вирушають до Тайваню", - написав він.

Лідер Тайваню Цай Інвень подякувала США за цей жест:

"Ці вакцини будуть мати велике значення для збереження здоров'я і безпеки тайванців".

Ймовірно, цей крок, ймовірно, викличе несхвалення з боку Пекіна, який претендує на суверенітет Тайваню.

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