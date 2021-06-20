США відправили до Тайваню 2,5 мільйона доз COVID-вакцин
США повідомили про відправку до Тайваню 2,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу. В Тайвані подякували за "дружній жест, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.
"Поїхали! Пожертвувані нами 2,5 мільйона доз вакцини вирушають до Тайваню", - написав він.
Лідер Тайваню Цай Інвень подякувала США за цей жест:
"Ці вакцини будуть мати велике значення для збереження здоров'я і безпеки тайванців".
Ймовірно, цей крок, ймовірно, викличе несхвалення з боку Пекіна, який претендує на суверенітет Тайваню.