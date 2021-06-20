США відправили до Тайваню 2,5 мільйона доз COVID-вакцин

США повідомили про відправку до Тайваню 2,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу. В Тайвані подякували за "дружній жест, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Поїхали! Пожертвувані нами 2,5 мільйона доз вакцини вирушають до Тайваню" , - написав він.

Wheels up! Our donation of 2.5 million vaccine doses is on the way to Taiwan, whose health partnership with the U.S. helped save lives here and around the world. @StateDept is proud to support @POTUS’ commitment to help the world defeat COVID-19. pic.twitter.com/J0rgy753bs — Ned Price (@StateDeptSpox) June 19, 2021

Лідер Тайваню Цай Інвень подякувала США за цей жест:

"Ці вакцини будуть мати велике значення для збереження здоров'я і безпеки тайванців".

Ймовірно, цей крок, ймовірно, викличе несхвалення з боку Пекіна, який претендує на суверенітет Тайваню.