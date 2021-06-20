У Аргентині виявили перший випадок "чорної цвілі"

В Аргентині у жінки виявили перший випадок мукормікозу, відомого як "чорна цвіль, повідомляє Новое время.

"Перший випадок мукормікозу, відомого як "чорна цвіль", зафіксований у пацієнта з Формози, у який раніше хворів на COVID-19" , — йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров’я країни.

Як уточнюється, хворою виявилася 47-річна жінка, яка страждає високим кров’яним тиском, цукровим діабетом II типу, і нещодавно перехворіла на коронавірус.

Повідомляється, що після виписки з лікарні у жінки виник головний біль і порушення чутливості піднебіння. Після обстеження були виявлені небезпечні грибки.

У міністерстві додали, що в країні також розслідується ще один ймовірний випадок мукормікозу. Йдеться про померлого чоловіка з провінції Буенос-Айрес.