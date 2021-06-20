У Сербії нові вибухи на боєскладах: людей евакуюють

В районі сербського міста Чачак у суботу знову лунають вибухи на складах боєприпасів, повідомляє Деловая столица.

Повідомляється, що вогонь охопив кілька складів оборонного підприємства "Слобода", яке спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів.

Містян, чиї будинки знаходяться найближче до "Слободи", евакуюють.

Місцеві ЗМІ пишуть, що громадяни у паніці, бо з території підприємства, яке займає кілька гектарів, валить дим. Також є інформація про кількох постраждалих.

Поки невідомо, які саме склади або цехи загорілися.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня в районі міста Чачак в Сербії сталися вибухи на складах боєприпасів.