Шевченко назвав спосіб, як здолати Австрію на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як команда готується до вирішального матчу на Євро-2020 проти Австрії і назвав сильні сторони суперника. Поєдинок пройде в понеділок, 21 червня, повідомляє Сегодня.

"Думаю, у будь-якої команди, якщо пошукати, можна знайти слабкі місця. Австрія – добре збалансована команда, у якої гарна фізика. Команда бореться, грає до кінця, пресингує постійно. Вважаю, кращий їх момент в грі, коли вони прессингують і забирають м'яч в середині поля і відразу ж йдуть в атаку. Тому нам потрібно уважно грати, прибрати втрати м'яча в середині поля. Думаю, чим гостріше ми будемо грати, тим складніше буде австрійцям оборонятися" , – розповів Шева в ефірі каналу "Футбол 1".

До складу Австрії повернеться нападаючий Марко Арнаутович, який відбув дискваліфікацію за гострий язик. Проте, наш коуч не вважає, що австрійці сильно залежать від нього.

"Думаю, у цієї команди є більш важливі гравці. Арнаутович – це ветеран, він давно виступає за збірну, має хороший список забитих м'ячів. З ним потрібно бути акуратними. Але є ще кілька гравців, які заслуговують на увагу" , – вважає наставник нашої команди.

Україні буде достатньо нічиєї, щоб вийти в плей-офф. Але Шевченко не вважає, що це буде давати на гравців.