Чому вранці немає апетиту: що кажуть вчені

Всі ми чули, що сніданок - найважливіший прийом їжі протягом дня. Але ця популярна приказка не означає, що всі відчувають голод вранці. А якщо зранку ви не голодні, то здоровий сніданок може виявитися проблемою, повідомляє Телеграф.

Хоча в деяких випадках відсутність голоду вранці може бути ознакою серйозної проблеми, швидше за все, це абсолютно нормальне почуття і не повинно викликати занепокоєння. Отже, 6 можливих причин того, що ви не хочете їсти вранці:

1. Ви з'їли рясну вечерю або пізно перекусили

Одна з основних причин, по якій ви можете не відчувати голоду при пробудженні, полягає в тому, що ви напередодні ввечері щільно повечеряли. Це може бути особливо актуально, якщо ви їли їжу з високим вмістом жирів або білків. Ці макроелементи можуть уповільнити спорожнення шлунка і зберегти почуття ситості довше - навіть до наступного ранку.

Рясна вечеря або вечірні закуски можуть зменшити відчуття голоду на наступний ранок. Це може бути особливо актуально, якщо ви їсте їжу з високим вмістом білка або жиру.

2. Ваш гормональний фон змінюється протягом доби

Вночі та під час сну рівні деяких гормонів у вашому організмі коливаються. Це може змінити ваш апетит. Добові коливання гормонів абсолютно природні та зазвичай не викликають занепокоєння. Однак якщо ви відчуваєте раптові або різкі зміни почуття голоду або апетиту, подумайте про те, щоб поговорити з лікарем.

Рівні гормонів, таких як адреналін, грелін і лептин, коливаються протягом ночі і вранці, що може знизити почуття голоду після пробудження.

3. Ви відчуваєте тривогу або депресію

І тривога, і депресія можуть значно вплинути на ваш рівень почуття голоду. Крім таких симптомів, як порушення сну, втому і втрата інтересу, депресія може викликати зміну апетиту. Тим часом, тривога може підвищувати рівень певних гормонів стресу, що знижують апетит.

Однак тривога і депресія по-різному впливають на людей. Дослідження показали, що у деяких людей ці стани пов'язані з підвищеним апетитом і підвищеним споживанням їжі.

Якщо ви відчуваєте занепокоєння або депресію і підозрюєте, що це може вплинути на ваш апетит або інші аспекти вашого здоров'я, поговоріть з лікарем, щоб визначити найкращий курс лікування для вас.

4. Ви вагітні

Ранкове нездужання - поширена проблема, що характеризується нудотою і блювотою. Воно буває приблизно у 80% жінок під час вагітності. Хоча подібне нездужання може вплинути на вас в будь-який час дня, воно часто виникає вранці - звідси і його назва. У більшості випадків воно зменшується або зникає через 14 тижнів вагітності.

Ранкове нездужання може знизити апетит. Фактично, в одному дослідженні за участю 2270 вагітних жінок 34% повідомили, що менше їли на ранніх термінах вагітності.

5. Ви хворі

Погане самопочуття часто викликає зниження апетиту і відчуття голоду. Такі симптоми, як нудота, блювота і втрата смаку при деяких захворюваннях можуть знизити апетит.

6. Інші основні причини

Крім найбільш поширених чинників, перерахованих вище, існує кілька інших можливих причин, за якими ви можете не відчувати голоду, коли прокидаєтеся.

Ви приймаєте певні ліки. Багато видів ліків, включаючи діуретики та антибіотики, можуть зменшити відчуття голоду і апетит.

Багато видів ліків, включаючи діуретики та антибіотики, можуть зменшити відчуття голоду і апетит. Ви старієте. Зниження апетиту часто зустрічається у людей похилого віку і може бути викликано змінами енергетичних потреб, гормонів, смаку або запаху, а також соціальними обставинами.

Зниження апетиту часто зустрічається у людей похилого віку і може бути викликано змінами енергетичних потреб, гормонів, смаку або запаху, а також соціальними обставинами. У вас проблеми з щитовидною залозою. Втрата апетиту може бути ознакою гіпотиреозу або зниження функції щитовидної залози.

Втрата апетиту може бути ознакою гіпотиреозу або зниження функції щитовидної залози. У вас овуляція. Естроген, жіночий статевий гормон, кількість якого збільшується під час овуляції, може пригнічувати апетит.

Естроген, жіночий статевий гормон, кількість якого збільшується під час овуляції, може пригнічувати апетит. У вас хронічне захворювання. Певні стану, такі як захворювання печінки, серцева недостатність, захворювання нирок, ВІЛ і рак, можуть викликати втрату апетиту.

Якщо ви підозрюєте, що якесь захворювання може сприяти відсутності почуття голоду вранці, проконсультуйтеся з лікарем.

Що робити

Якщо ви не відчуваєте голоду відразу після пробудження, цілком нормально трохи почекати, перш ніж снідати. Іноді на той час, коли ви приймете душ, одягнетеся і почнете готуватися до нового дня, ви можете відчути голод і будете готові поїсти.

Якщо ви все ще не відчуваєте голоду, спробуйте з'їсти що-небудь маленьке і багате поживними речовинами, щоб стимулювати апетит. Дотримуючись звичних улюблених вами продуктів або експериментуючи з новими інгредієнтами, ви також можете з радістю поснідати і посилити свій апетит.