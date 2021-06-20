Як захистити смартфон у літню спеку: прості способи

Як захистити смартфон у літню спеку: прості способи

Від літньої спеки страждаємо не лише ми, а й наші улюблені смартфони. Вони перегріваються, батарея розряджається швидше, додатки "глючать". Але цьому можна зарадити, повідомляє РБК-Україна.

Про засоби захисту смартфону влітку з нами поділилася Тетяна Цибуліна з дистанційної Атмосферної Школи.

Експерт розповіла, що в спеку смартфон не тільки сильніше нагрівається, а й може швидше розряджатися, погано працює, частіше відбуваються "вильоти" додатків.

Висока температура негативно впливає на ємність акумулятора, тому батареї починають працювати менш ефективно. При цьому ємність батареї весь час буде зменшуватися, а висока температура тільки прискорить цей процес.

В спекотні дні телефон заряджається повільніше, ніж зазвичай. Таким чином система запобігає шкідливому перегріву акумулятора, зменшуючи струм зарядки.

Як запобігти перегріву мобільника?

  • Вимкніть всі непотрібні програми, бездротовий зв'язок і зменшіть
  • яскравість екрану. Чим менше електроенергії використовує телефон, тим менше він нагрівається.
  • Увімкніть режим економії заряду батареї. В цьому випадку смартфон максимально обмежує доступ до всіх служб, автоматично зменшує яскравість екрану і споживає мінімум енергії.
  • Використовуйте оригінальні зарядні пристрої, адже використання дешевої зарядки може привести до перегріву пристрою. Такий зарядний пристрій може заряджати його довше, що призводить до підвищення температури акумулятора.
  • Не використовуйте в спекотну пору кілька додатків одночасно.
  • Контролюйте кількість програм, які працюють у фоновому режимі, не оновлюйте програми, не завантажуйте великі файли.
  • Намагайтеся заряджати смартфон у вечірній або нічний час.
  • Не рекомендується носити телефон з чохлом і захисною плівкою - це знижує теплопровідність корпусу.
  • Якщо мобільний пристрій все ж перегрівся, то краще його покласти в тінь і залишити в режимі очікування.

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