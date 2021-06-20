Як захистити смартфон у літню спеку: прості способи

Від літньої спеки страждаємо не лише ми, а й наші улюблені смартфони. Вони перегріваються, батарея розряджається швидше, додатки "глючать". Але цьому можна зарадити, повідомляє РБК-Україна.

Про засоби захисту смартфону влітку з нами поділилася Тетяна Цибуліна з дистанційної Атмосферної Школи.

Експерт розповіла, що в спеку смартфон не тільки сильніше нагрівається, а й може швидше розряджатися, погано працює, частіше відбуваються "вильоти" додатків.

Висока температура негативно впливає на ємність акумулятора, тому батареї починають працювати менш ефективно. При цьому ємність батареї весь час буде зменшуватися, а висока температура тільки прискорить цей процес.

В спекотні дні телефон заряджається повільніше, ніж зазвичай. Таким чином система запобігає шкідливому перегріву акумулятора, зменшуючи струм зарядки.

Як запобігти перегріву мобільника?