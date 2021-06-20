Зеленський привітав українців з Трійцею
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з православним святом Трійцею, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дорогі українці! Сердечно вітаю вас з Днем Святої Трійці. Нехай ваші домівки повняться добром і благодаттю. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і здійснення бажань", - йдеться в привітанні.
Зеленський зазначив, що в цей день відчувається великий духовний підйом.
"Набираємося енергії і сили, насолоджуємося ароматом різнотрав'я і теплим дружнім спілкуванням", - сказано в привітанні.